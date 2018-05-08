Суд взял под стражу боевика из Енакиево, воевавшего на стороне вооруженных формирований с 2014 года

Ранее судимый за убийство житель Енакиево в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Суд взял под стражу жителя Енакиево, который с 2014 года воевал на стороне боевиков. Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в социальной сети.

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«Правоохранители установили, что ранее судимый за убийство житель Енакиево в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он был оператором противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) в составе так называемого «мотострелкового подразделения» боевиков», - говорится в сообщении.

«Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника неподалёку от Светлодарска, когда последний, передвигаясь между боевыми постами террористов, потерял ориентир и вышел на позиции Вооруженных сил Украины. Во время задержания боевик был вооружен снаряженным автоматом Калашникова, одет в военную форму российского образца и бронежилет», - сообщили в СБУ.

Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по признакам ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.