На Тернопольщине полиция открыла дело из-за передачи УПЦ МП Почаевской лавры

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве.

Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области открыло уголовное производство по факту неправомерных действий государственного регистратора, который, злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры УПЦ Московского патриархата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, кроме этого Министерство культуры Украины, права и интересы которого нарушены, обратилось в Министерство юстиции Украины с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

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Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве.

Как сообщал УНИАН, два больших собора, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом — всего шесть сооружений лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров вместо государственного заповедника оказались в пользовании РПЦ до 1 января 2052 года с правом пролонгации.

При этом действия государственного регистратора Андрея Яремко юристы называют незаконными, поскольку предварительно коплексом лавры начал заниматься другой регистратор.