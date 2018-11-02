Здания Почаевской Лавры передали в пользование УПЦ МП до 2052 года

Два больших собора, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом — всего шесть сооружений Лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров вместо государственного заповедника оказались в пользовании РПЦ.

Сооружения Почаевской лавры переданы в пользование УПЦ Московского патриархата до 2052 года.

Так утверждает местный депутат, в распоряжении которого оказались документы государственного регистратора, говорится в сюжете ТСН.

Два больших собора, монастырские кельи, колокольня, архиерейский дом - всего шесть сооружений Лавры общей площадью более 7 тысяч квадратных метров вместо государственного заповедника оказались в пользовании РПЦ. "Выписка из Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество. Срок действия – до 1 января 2052 года с правом пролонгации. Для государства этим документом созданы еще бóльшие проблемы", - пояснил депутат Почаевского горсовета Тарас Паляница.

Из состава Кременецко-Почаевского заповедника сооружения были изъяты еще в 2003 году во времена премьерства Виктора Януковича. Правда, это распоряжение так и не было выполнено, поэтому летом 2018 года Министерство культуры поручило государственному заповеднику взять на баланс эти сооружения. За документами в сентябре обратились и заповедник, и лавра. Государственный регистратор, который должен был согласовать документы на пользу заповедника, этого не сделал - лавра нашла другого регистратора. "Пока тот рассматривал дело, регистрационное действие в нарушении законнодавства осуществил регистратор вообще другого района Тернопольской области. Когда к нему обратились люди, которые представляли Почаевскую лавру, он совершил регистрационное действие в обход уже начатого рассмотрения другим регистратором", - пояснил Паляница.

Юрист заповедника просто ошарашен увиденным документом. "Фикция. Надо пойти спросить у того регистратора: что ты внес, парень?!", - удивляется он.

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Журналисты ТСН разыскали этого регистратора в Тернополе в помещении без вывески – он убегает, открещиваясь от собственных имени, фамилии и должности. Государственного регистратора Андрея Яремко журналистам пришлось догонять уже на улице, где он наконец решается говорить. Убеждает, что в его действиях не было никакого нарушения, ибо кто с какой просьбой обращается – ему вообще безразлично, а лавра предоставила все необходимые документы. "Это мое действие, да. Я это действие совершил и совершил его законно", - настаивает он. На вопрос, видел ли он в реестре, что этим делом занимается другой регистратор, Яремко ответил: "Если бы я это видел, конечно, я бы это не сделал. А я этого не видел".

Найти регистратора, который должен был передать право на пользование заповеднике, не удалось. Руководство лавры встречаться с нашей съемочной группой отказалось. "Некому комментировать", - пояснили в монастыре.

Журналисты обратились с запросом в Министерство юстиции относительно того, насколько законны действия госрегистратора. Но там ответили, что проверку могут осуществить, только если получат жалобу от лица, которое считает свои права нарушенными. Теперь в дело должно вмешаться Министерство культуры. Там на вопрос, как сооружения Почаевской лавры вместо государственного заповедника перешли в пользование Московского патриархата, по состоянию на сегодня ответа нет.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал этот закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, что находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенского патриархата для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.