В Крыму отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный после нападения в Керчи

Режим чрезвычайной ситуации в Крыму ввели 17 октября после нападения, в результате которого погиб 21 человек.

Подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи.

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Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте назначенного Россией правительства Крыма.

Как сообщал УНИАН, режим чрезвычайной ситуации в Крыму ввели 17 октября после нападения, в результате которого погиб 21 человек.

В больницах России и аннексированного ею Крыма остаются 46 пострадавших в результате нападения на колледж, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По версии Следственного комитета России, взрыв в колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который «покончил с собой».

Украинская прокуратура квалифицирует как террористический акт взрыв в политехническом колледже в Керчи. Российские следователи возбудили дело по статье о массовом убийстве.