Керченский стрелок был сторонником убийств украинцев еще до теракта – представитель президента в Крыму

У Порошенко отметили, что предотвратить подобные инциденты Украина пока не может.

Одним из факторов, которые могли стать причиной бойни в керченском колледже, является постоянная российская пропаганда в Крыму и запугивание крымчан постоянными угрозами и экстремизмом.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал представитель президента в АР Крым Борис Бабин.

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"Большое влияние постоянной российской пропаганды агрессии, постоянные российские разговоры о терактах, которые в Крыму можно услышать на каждой остановке о якобы каких-то угрозах, постоянные разговоры об экстремизме в российских СМИ. Это все могло повлиять на печальные события", - подчеркнул представитель президента.

Вместе с тем, по мнению Бабина, повлиять каким-то образом на общественное сознание государства-агрессора, чтобы предотвратить подобные инциденты, Украина не сможет.

"Не следует рисовать россиян жертвами пропаганды, они делают это сознательно. Не следует лелеять надежду на большой протестный электорат в РФ, так как он будет проявляться за 5 минут до распада империи и ни минутой раньше. До того все будут послушно выполнять указания вышестоящего руководства", - считает он.

Бабин обратил внимание на то, что Владислав Росляков, который устроил страшную бойню в Керчи, был сторонником Новороссии.

"Этот молодой человек, которому вменяют убийство, была сторонником Новороссии, он был сторонником убийств украинцев и до трагических событий", - отметил он.

По мнению представителя президента, Украине следует задуматься над тем, как спасать жертв российской пропаганды в Крыму.

"Ежемесячно более 100 тысяч человек выходят из Крыма на подконтрольную территорию и они в Крыму испытывают огромное влияние пропаганды. Мы должны соображать, как защитить население и на подконтрольной территории от российской пропаганды, потому что они сегодня большие инвестиции сделали в вещание и сегодня часть Херсонщины покрыта именно российским, а не украинским вещанием. Должны рассуждать, как нам быть потом, как после деоккупации Крыма быть с населением, которое долгие годы воспитывалось в условиях ненависти к Украине", - подчеркнул Бабин.