Украинская власть не будет наказывать закарпатцев за двойное гражданство - Климкин

Также глава МИД заявил, что украинская власть не будет депортировать тех закарпатцев, которые приобрели венгерское гражданство, однако призвал их выполнять законы Украины.

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что украинская власть не будет наказывать тех жителей Закарпатья, которые в дополнение к украинскому получили венгерское гражданство.

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Об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Ужгороде, которая транслировалась в социальной сети Facebook Ужгородским пресс-клубом, после встречи с представителями венгерского меньшинства Закарпатья.

"Конечно, есть эмоциональная волна вокруг того, что мы выслали венгерского консула. Я еще раз объяснил: мы не обвиняем венгров в том, что они приобретают второе гражданство, в том смысле, что мы их хотим за это наказать", - заявил Климкин.

"Второе гражданство не предусмотрено украинским законодательством, но прямого наказания за это нет, и вот все эти петиции (опубликованная петиция на сайте Верховной Рады - УНИАН), которые очень беспокоят сейчас венгерскую общину, - конечно, мы их осуждаем. Каким образом можно говорить о депортации наших граждан, которые, хотя и противоправно, получили второе гражданство, но тем не менее, мы же их за это не наказываем", - подчеркнул глава МИД.

"Я еще раз это объяснил, что не волнуйтесь, поскольку здесь какие-то такие идиотские мифы циркулируют: всех будут с дуальными паспортами теперь депортировать. Кого будут депортировать? Для чего депортировать? Не пропускать через границу. Кого не пропускать, для чего? И эти идиотские мифы - они реально распространяются", - заявил дипломат.

"Частично они идут из венгерских СМИ. Мы знаем, поскольку там все, что угодно написали. Но тем не менее, это конечно провокационная петиция, которую мы можем осудить. Но четко сказать - выполняйте все украинские законы. Если двойное гражданство не предусмотрено украинским законам, эти законы нужно выполнять. Но наказывать за это двойное гражданство никто не собирается", - подчеркнул Климкин.

В то же время, он вспомнил о 19 статье закона о государственной службе, где сказано, что в случае двойного гражданства человек не может быть госслужащим.

"Кстати, все представители венгерской общины говорили - мы готовы выполнять украинские законы. Я скажу, так вы же читаете... Вот 19 статья закона о госслужбе. Об этом мы согласились. Должны работать над этим дальше, но должны уменьшить эмоциональный градус и поднять градус разума и ангажирования", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с рекомендацией не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

После этого Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По его словам, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто пригрозил прибегнуть к новым мерам, препятствующим европейской и евроатлантической интеграции Украины.

4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.