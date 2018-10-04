Почти 70% выпускников школ в местах проживания венгерской общины не сдали ВНО по украинскому языку

В частности, 77,5% выпускников школ Береговского района, где компактно проживает венгерская община, не сдали ВНО по украинскому языку и литературе.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что в 2018 году более 67% выпускников школ в местах компактного проживания венгерского общества и 63% выпускников в местах проживания румынской общины не смогли набрать минимальный тестовый балл по внешнему независимому оцениванию по украинскому языку и литературе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гриневич сообщила во время рассмотрения Конституционным судом в форме устного производства дела по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия украинской Конституции Закона «Об образовании» от 5 сентября 2017 года №2145-VIII.

«Сегодня в украинских школах учится 385 тысяч детей, для которых украинский язык не является родным. На языке национальных меньшинств, по состоянию до принятия закона об образовании, предоставляли дошкольное, школьное образование. Профессионально-техническое и высшее образование осуществляется в Украине на государственном языке», - заявила она.

По ее словам, в Украине в 623 школах во всех классах обучение полностью ведется на государственном языке, еще 661 школа, в которых есть классы с обучением на украинском языке и языках национальных меньшинств.

«В тех классах, где обучение ведется на языке национальных меньшинств, украинский язык изучается только как предмет. У нас есть 72 школы с обучением на венгерском языке, 72 школы с обучением на румынском языке, 471 школу с обучением на русском языке, три школы с обучением на молдавском языке, пять школ с обучением на польском языке. Болгарском, словацком и крымскотатарском языках дети учатся в отдельных классах в школах, в которых обучение ведется и на украинском языке тоже», - рассказала она.

По словам министра образования, гагаузский, немецкий, новогреческий язык и иврит изучают как предмет в украиноязычных школах. «Это та картинка, которую мы имеем на сегодняшний день, и которая была и до принятия закона», - отметила она.

Гриневич отметила, что ученики тех школ, где дети учатся с 1 по 11 класс исключительно на языке национального меньшинства и все предметы, кроме украинского языка и литературы, изучаются на языке национального меньшинства, преимущественно проживают в языковой среде, где в основном все общаются только на родном языке. Министр подчеркнула, что государственный язык - украинский - для этих детей практически отсутствует как средство общения.

«Изучение украинского языка только как учебного предмета ограничивает возможности детей по построению их образовательной и профессиональной траектории и не обеспечивает владения государственным языком на уровне, достаточном для реализации их конституционных прав на всей территории Украины», - добавила министр.

По ее словам, результаты ВНО в школах национальных меньшинств, где обучение ведется исключительно на родном языке, а государственный язык изучается только как предмет, являются «крайне тревожными».

«Согласно информации Украинского центра оценивания качества образования, в 2018 году 63% учащихся школ, расположенных в местах компактного проживания румынской общины, не сдали тест по украинскому языку и литературе, 67,5% учащихся школ, расположенных в местах проживания венгерской общины, не сдали этот тест, при этом 77,5% выпускников школ Береговского района, где компактно проживает венгерская община, не сдали тест», - сказала министр.

По убеждению Гриневич, это означает, что эти дети не имеют возможности поступить в заведения высшего образования в Украине, не могут строить свою профессиональную карьеру в любом регионе страны. «Такая ситуация изолирует их только в месте компактного проживания или выталкивает за пределы Украины в их языковую среду», - добавила она.

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По словам министра, предложенные в статье 7 закона об образовании положения расширяют возможности учеников школ, которые смогут хорошо владеть как родным, так и государственным языками, и расширяют объем конституционных прав, которыми они могут воспользоваться.

«Речь идет не об ассимиляции, ни в коем случае, мы за сохранение национальной идентичности, и поэтому там будут и предметы, и изучение родного языка в этих школах. Речь идет об интеграции общества и о полноценной реализации в родной стране представителей нацменьшинств», - резюмировала Гриневич.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года партия «Оппозиционный блок» собрала подписи 48 депутатов и направил в КС представление об отмене закона «Об образовании» от 5 сентября 2017 года №2145-VIII.

5 июля 2018 года Большая палата Конституционного суда объявила перерыв в рассмотрении дела по указанному конституционному представлению в связи с неявкой представителя президента Украины на пленарное заседание суда.

Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. В соответствии с заключением Венецианской комиссии, обнародованным 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

14 февраля 2018 Кабинет министров одобрил законопроект (№8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года.

29 мая Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу с целью наблюдения для выполнения рекомендаций Венецианской комиссии относительно языков в образовании национальных меньшинств в Украине.