В базу "Миротворца" начали вносить жителей Закарпатья с венгерскими гражданством

Первых пять человек уже зафиксированы в "Чистилище".

В базе сайта "Миротворец" начали появляться украинцы, которые получили венгерское гражданство на Закарпатье.

Об этом сообщается на странице "Миротворца" в Facebook.

"Первая пятерка нарушителей Конституции и Закона Украины о гражданстве зафиксирована в Чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на днях в интернете появилось видео, на котором украинцам раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

Читайте такжеКлимкин: раздача венгерского гражданства противоречит Венской конвенции

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, буду защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства". После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинца угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула, и заявил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает прибегнуть к новым мерам по препятствию европейской и евроатлантической интеграции Украины.