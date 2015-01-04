На Луганщине растет напряженность, в регион переброшены группы боевиков - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«В «ЛНР» после ликвидации руководителя бандформирования «батальон ГБР «Бэтмен» А.Беднова отмечается резкий рост напряженности. В районы городов Антрацит, Ровеньки, Алчевск, Красный Луч перебрасываются группы боевиков, подчиненные главе «ЛНР» И.Плотницкому при поддержке российского спецназа, - сообщил Тымчук. - Одновременно в сторону Луганска с южного направления проследовало артиллерийское подразделение одного из т.н. «казачьих» формирований - шесть 122-мм гаубиц Д-30 и пехотное подразделение».

Читайте такжеВ Станице Луганской идут бои между силами АТО и боевиками - МоскальКак сообщал УНИАН, по информации пресс-центра АТО, боевики минувшей ночью 10 раз обстреляли позиции украинских военных.

По данным «ИС», за последние сутки в Донецке также сохраняется напряженная ситуация, в городе фиксируются многочисленные случае беспорядочной стрельбы между участниками бандформирований. Напряженная обстановка остается в районах поселков Гранитное и Тельманово, где террористы также активно укрепляют позиции, идет перегруппировка артиллерии и бронетехники в районе Новоазовска, Тельманово, Трехизбенки, а также на правом фланге Дебальцевского плацдарма.