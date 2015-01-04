За ночь боевики 10 раз атаковали позиции сил АТО

REUTERS

Как сообщает пресс-центр АТО, за прошедшую ночь боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных, используя различные виды вооружения, в том числе реактивную артиллерию.

"Из стрелкового оружия и гранатометов боевики дважды обстреляли наших защитников в донецком аэропорту и трижды в населенном пункте Никишино. Вблизи Нового Айдара террористы применили противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВчера боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО в районе МариуполяАртиллерийский огонь боевики также вели вблизи населенных пунктов Богдановка и Орловское. Под обстрел реактивной системы залпового огня «Град» попали окраины Гнутово.