За ночь боевики 10 раз атаковали позиции сил АТО
08:22, 04 января 2015Политика
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Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции существенно не меняется.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр АТО, за прошедшую ночь боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных, используя различные виды вооружения, в том числе реактивную артиллерию.
"Из стрелкового оружия и гранатометов боевики дважды обстреляли наших защитников в донецком аэропорту и трижды в населенном пункте Никишино. Вблизи Нового Айдара террористы применили противотанковые управляемые ракеты", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВчера боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО в районе МариуполяАртиллерийский огонь боевики также вели вблизи населенных пунктов Богдановка и Орловское. Под обстрел реактивной системы залпового огня «Град» попали окраины Гнутово.
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