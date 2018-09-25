На Закарпатье будут судить женщину, продавшую для попрошайничества соседку-инвалида с ребенком

За эту незаконную сделку женщина получила $2,5 тыс.

Мукачевская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Мукачево, которую задержали в августе при попытке продать соседку-инвалида с ребенком.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области. Как говорится в сообщении прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что 38-летняя жительница Мукачево передала для трудовой эксплуатации - попрошайничества - 3-летнего мальчика и его 39-летнюю мать, инвалида 3-й группы.

За эту незаконную сделку злоумышленница получила $2,5 тыс.

После получения средств женщину задержали на месте совершения преступления работники отдела борьбы с торговлей людьми Главного управления Нацполиции в области.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1, ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения в отношении человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица и такие же действия, совершенные в отношении малолетнего"). «Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемой грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», - сообщили в прокуратуре.