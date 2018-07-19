В Хмельницкой области суд вынес приговор женщине, пытавшейся продать 4-летнего сына

Она пыталась продать ребенка за 15 тыс. грн и отдала мальчика посторонним лицам для занятия попрошайничеством на территории Тернопольской области.

В Хмельницкой области 32-летнюю женщину, которая в феврале пыталась продать своего 4-летнего сына для занятия попрошайничеством, приговорили к 5 годам лишения свободы.

Читайте такжеНа Херсонщине женщина пыталась продать своего сына, чтобы купить дом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, соответствующий приговор 4 июля вынес Изяславский районный суд Хмельницкой области.

Согласно сообщению, в феврале этого года правоохранители разоблачили обвиняемую женщину. Она, преследуя корыстные мотивы, заключила незаконное соглашение в отношении своего 4-летнего сына и за 15 тыс. грн отдала мальчика посторонним лицам для занятия попрошайничеством на территории Тернопольской области, что подтвердила соответствующей распиской.

После получения средств злоумышленница была разоблачена и задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

«Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса ("незаконное соглашение в отношении малолетнего ребенка")», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в Хмельницкой области правоохранители задержали женщину, которая пыталась за 15 тыс. грн отдать своего 4-летнего сына в долгосрочную аренду для привлечения к попрошайничеству.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека").

Сообщалось, что 4-летнего ребенка передали социальным службам, а задержанная уже лишена родительских прав в отношении двух других сыновей в возрасте 7 и 12 лет.