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Решение о закрытии дел СБУ в отношении Захарченко примут следователи - Грицак (видео)

18:58, 01 сентября 2018
Общество
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31 июля 2014 года Захарченко было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 \ фото УНИАН 

Решение о возможном закрытии дел Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении погибшего Александра Захарченко будет принято следователями.

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Об этом сегодня журналистам сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает rbc.ua. По его словам, решение о возможном закрытии дел СБУ в отношении Захарченко в связи с его смертью будет принято следователями.

"Конечно, принимать решение будут следователи. В связи со смертью того, кто был подозреваемым, как правило, в таком случае дело закрывается", - сказал Грицак.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2014 года Захарченко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ("создание террористической группировки").

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Теги: #СБУ#Захарченко#уголовные дела