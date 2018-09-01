Целью был не Захарченко: СМИ рассказали, для кого предназначался взрыв в кафе "Сепар"

Захарченко собирался покинуть свой пост в сентябре и смирился с этим, а вот "министр доходов ДНР" Тимофеев мешал многим, сообщает СМИ.

Главарь "ДНР" Александр Захарченко не был целью взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа. Скорее всего планировалась ликвидация "министра доходов ДНР" Александра Тимофеева с позывным "Ташкент".

Об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь" с ссылкой на источник.

По данным источника, Захарченко собирался покинуть пост главаря псевдореспублики в сентябре и многие знали о его уходе.

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"Убивать Захарченко было бессмысленно. Если это не была личная месть", - говорится в сообщении.

А вот Тимофеев, согласно информации, насолил многим и в последнее время имел конфликты с командирами и групами "ДНР".

Помимо этого "Ташкент" "подчинил себе лично весь оборот угля на территории ДНР и денежных средств за его реализацию". Согласно сообщению, он реализовал уголь на подконтрольные украинской власти територии и заработал на этом более миллиарда рублей.

Также Тимофеев "крышевал" контрабанду контрафактных товаров в Россию и разворовывал "гумконвои" из РФ, сообщает источник.

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Сообщается, что "министр" занимался рейдерством предприятий. Один из "отжатых" бизнесов он подарил своему другу и "родственнику по линии первой жены" Захарченко.

"При "Ташкенте" начался дефицит денежных средств для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и пособий (происходит существенное понижение зарплат, порядка 30% бюджетников вообще не получает заработную плату или получает частично, пенсии получают только 50 % пенсионеров, различные социальные пособия – 40-45%)", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, то "Ташкент" хотел занять место Захарченко и создавал коалицию.

Как сообщал УНИАН, 31 августа, стало известно о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко - он получил смертельное ранение в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, в котором на тот момент находился.

В результате взрыва пострадал и Тимофеев, он был доставлен в больницу его состояние оценили как тяжелое. Сегодня СМИ сообщили о смерти "Ташкента", при этом сепаратистские и российские ресурсы об этом умалчивают. Сайт "Миротворец" сообщил, что Тимофеев "ликвидирован российскими спецслужбами".