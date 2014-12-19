Часть Луганщины остается без света и газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Он отметил, что в Луганской области в результате повреждения электросетей частично остаются без энергоснабжения поселки Чернухино и Трехизбенка.

Читайте такжеСтаница Луганская и окрестные села остались без воды, тепла и светаКроме того, в результате повреждения газопровода возле поселка Крымское без газоснабжения остаются поселки Чернухино, Трехизбенка, Кряковка и Сокольники.