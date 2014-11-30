Украинская власть спасла Трехизбенку и Чернухино Луганской области от гуманитарной катастрофы

В Трехизбенке света не было почти месяц, а газа - почти полтора месяца. Из села, которое постоянно обстреливается "казаками" так называемого "всевеликого войска донского", значительная часть населения уехала, а та, что осталась, вырубала лесные насаждения и фруктовые сады, пытаясь хоть как-то согреться.

Как сообщается на официальном сайте председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, в минувшее воскресенье миссия ОБСЕ договорилась с "атаманом" Козициным о предоставлении гуманитарного коридора для ремонтных бригад. Однако газовиков и электриков, которые вышли на нейтральную территорию с белыми флагами и в спецодежде, обстреляли, поэтому восстановить линии жизнеобеспечения они не смогли.

"Поскольку возникла реальная угроза замерзания людей, мы попытались вновь привлечь ОБСЕ для обеспечения огневой тишины и создания гуманитарного коридора, - сообщил Москаль. - Просили обеспечить день тишины на четверг, однако в среду представители ОБСЕ сообщили, что не смогли договориться с "казаками". Поэтому мы сделали это собственными силами, через других посредников. На этот раз договоренности сработали, и в Трехизбенку наконец подали свет".

Читайте такжеМоскаль: "Прозрение" Луганщины займет не менее 5 летПо словам председателя Луганской ОГА, восстановить газообеспечение пока не удалось (газопровод серьезно поврежден, однако проблема решается), зато село, где в мирное время проживало около двух тысяч человек, по крайней мере имеет электроэнергию, и люди могут согреться электрическими обогревателями. Восстановлена также подача центральной воды.

Параллельно ремонтникам удалось отремонтировать и поврежден обстрелами центральный трансформатор на окраине поселка Чернухино. Поселок с шестью тысячами населения, который почти две недели был без электроэнергии, теперь снова со светом и центральной водой, добавил Москаль.