Жители Николаевской области перекрыли трассу, протестуя против отключений света

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД в Николаевской области, правоохранители Николаевского районного отдела милиции и Управления общественной безопасности УМВД обеспечили охрану общественного порядка, безопасность на дорогах осуществляли сотрудники ГАИ, которые руководили движением автотранспорта.

"Во время проведения мероприятия грубых нарушений общественного порядка не допущено, движение транспортных средств восстановлено", - сообщили в ведомстве.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Николай Романчук сообщил, что основное требование, которое выдвигали люди - не отключать электроэнергию.

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"Они настаивали на том, чтобы электроэнергия отключалась не более чем на 2 часа. К людям выехал начальник Управления инфраструктуры ОГА Эдуард Волошинович. Он объяснил людям, что отключения не зависят от облгосадминистрации. В связи с указаниями диспетчерского центра Южной энергосистемы о максимальной экономии электроэнергии - 155 МВт в сутки - вчера были введены графики аварийного отключения. Если завтра ситуация улучшится, электроэнергия будет отключаться не более чем на 2 часа в сутки", - отметил Романчук.

Он сказал, что руководителю ПАО «Николаевоблэнерго» поручено разработать графики отключений, чтобы жители каждого района точно знали, когда в их домах не будет света.