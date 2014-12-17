В Сумах введены новые графики отключений электроэнергии

Как сообщили в пресс-службе Сумского городского совета, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», графики вводятся в действие с 17 декабря.

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«Графики разработаны по требованию городских властей и общины согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Расширен перечень объектов города, которые будут отключать от энергоснабжения. Это позволит отойти от практики, когда свет выключали без предупреждения и на несколько часов подряд. Графики разработаны отдельно для публичных потребителей и юридических лиц», - отмечает пресс-служба мэрии.

Согласно сообщению, будут отключаться дома и офисы по двум режимам: понедельник, среда, пятница, воскресенье – 8:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00; вторник, четверг, суббота – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00.

Как сообщал УНИАН, 12 и 15 декабря в Сумах из-за отключения света в жилом секторе на 5-9 часов ежедневно жители пикетировали «Сумыоблэнерго». В частности, сумчане требовали четких графиков отключений электрики, которые будут предварительно известны жителям, чтобы они могли подготовиться.