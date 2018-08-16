В Киеве активисты пикетируют офис Виктора Медведчука из-за Сенцова и Стуса (видео)

Активисты устроили пикет офиса Медведчука.

К судьбе узников Кремля, в частности Олега Сенцова, который голодает уже 94 дня, пытались привлечь внимание активисты в Киеве. Они устроили пикет офиса спецпредставителя Украины в минском процессе и кума Путина - Виктора Медведчука. Также активисты осудили Медведчука за давление на создателей фильма об осужденном советским режимом украинском поэте Василие Стусе.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман отреагировал на "цензуру" фильма о Стуса.