Гройсман отреагировал на "цензуру" фильма о Стусе

По словам премьера, недопустимо, когда кто-то пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-то.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству культуры Украины и Государственному агентству по вопросам кино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история поэта Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений.

Об этом глава украинского правительства написал в своем Facebook.

«Недопустимо, когда кто-либо пытается влиять на украинское кино и подменять историческую правду на выгодную кому-то. Мы не должны с этим мириться! Поэтому я поручаю руководству Минкульта и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность, чтобы разобраться и сделать все возможное, чтобы в ленте история моего земляка - настоящего патриота и борца за свободу Украины Василия Стуса была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений. Это - дело чести!», - написал он.

Читайте такжеИз сценария фильма о Стусе удалили сцены с его адвокатом Медведчуком

Как сообщалось, из сценария фильма об украинском диссиденте Василии Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, убрали сцену с Виктором Медведчуком, который был адвокатом поэта.

Справка УНИАН. Василий Стус был украинским поэтом и диссидентом, которого в 1980 году Киевский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Срок Стус отбывал в колонии в Пермской области, где умер в 1985 году.

Во время судебного заседания его защищал адвокат Медведчук. Стус ходатайствовал об отводе Медведчука, но суд не разрешил этого сделать. Медведчук признал вину своего подзащитного и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.