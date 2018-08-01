В Бердянске началось опознание подозреваемых в убийстве "Сармата" – журналист

16:23, 01 августа 2018
Общество
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Место убийства ветерана АТО Олешко / фото pro.berdyansk.biz

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его данным, для опознания привлекаются трое товарищей Виталия Олешко, которые видели убийцу в момент покушения.

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«После завершения процедуры и выдвижения официального подозрения друг Олешко Андрей Маджаров сегодня расскажет об известной на данный момент информации. До момента его выступления по просьбе самого Андрея никаких данных публиковать не буду», – написал Бутусов.

Он добавил, что в Бердянск прибыл еще один бывший боец "Донбасса" Тарас Костанчук, глава ГО "Справедливость", руководителем областной ячейки которой был Олешко. Вместе с ним в город прибыла и группа его сотрудников.

«Друзья погибшего контролируют ситуацию, у них налажен хороший контакт со следствием. Также проверяются силами правоохранителей и друзьями Олешко контакты и связи задержанных киллеров, многое о них уже известно», – говорится в сообщении.

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Теги: #убийство#Виталий Олешко#Сармат