Активистка: "реально хотеть" смерти "Сармата" в Бердянске мог только один человек

По словам жительницы Бердянска, знакомой с убитым ветераном АТО, единственный человек, который хотел, чтобы "Сармат" исчез, был бывший "регионал" Александр Пономарев.

Активистка из Бердянска Мария Драгозова, которая была знакомой с убитым накануне ветераном АТО Виталием Олешко, считает, что его смерти мог хотеть лишь один человек – местный бизнесмен и нардеп из «Воли народа» Александр Пономарев.

Как рассказала Драгозова в интервью изданию «Апостроф», «Сармат» был наиболее ярким общественным активистом последнего времени во всей Запорожской области. В Бердянске его волновали проблемы, связанные с банкротством водоканала и ценой воды для местных жителей, доступу к морю в публичных местах, там, где незаконно были захвачены пляжи. «Он воевал за снижение цен на проезд в общественном транспорте, боролся за то, чтобы проекты решений горисполкома и горсовета сначала проходили общественное обсуждение (реальное, а не липовое). Наиболее сильно он критиковал действующего мэра Бердянска Чепурного и хозяина нашего мэра – народного депутата Александра Пономарева. Именно в нардепе-олигархе он видел корень всех зол Бердянска», – рассказала активистка.

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Убийство она связывает исключительно с общественной деятельностью «Сармата». «Другие версии и возможные вбросы, которые скорее всего сейчас пойдут в Бердянске ("разборки криминальные", "хотел что-то отжать и его наказали показательно", "перешел дорогу каким-то бандитам не местным" и другое) – это попытка спрятать мотивы. Единственный человек, который хотел, чтобы "Сармат" исчез, был нардеп Пономарев. Виталик его прямо преследовал. Каждый "чих" вынимал на публику, вскрывал аферы и коррупцию. Сам "Сармат" говорил, что или он уберет из города Пономарева или его ("Сармата") "грохнут". Но он скорее так шутил», – сказала Драгозова.

«Я считаю, что реально хотеть смерти "Сармата" мог только Пономарев. Другие враги на это не пошли бы. Во всяком случае, из тех, что в Бердянске. Его коммерческих дел я не знаю, мы не настолько близко знали друг друга», – отметила она.

По ее словам, у Пономарева – специфический стиль ведения бизнеса. «Сам он - человек тяжелый. Не перебирает в методах. Если ему чего-то хочется, он этого достигает любым способом, даже путем "вбухивания" кучи денег в то, что стоит копейки. Для Пономарева нет правил. Он их сам устанавливает для своих подчиненных. Есть такая практика у Пономарева: он своих сотрудников загоняет в долговую кабалу. Деньги в кредит и расписку на сумму, вдвое превышающую долг. А потом помыкает человеком как вещью», – утверждает активистка.

Она вспоминает, что конфликт Пономарева с "Сарматом" был изначальным. «Пономарев в свое время был одним из "держателей" Партии регионов в Бердянске. Во время Майдана он фактически заигрывал с нашими сепарами. Поэтому к нему было много вопросов у патриотической тусовки. "Сармат" был наиболее ярким ее представителем. Как только он вернулся с АТО, он сразу окунулся в активизм. Сначала он воевал с бывшим мэром Бакаем. Но когда начались выборы мэра, то во втором тура они даже помирились. Потому как "Сармат" отчетливо видел угрозу превращения Бердянска в Пономаревск», – рассказала Драгозова.