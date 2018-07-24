Командующий Объединенных сил обсудил с Ярошем возможность отправлять добровольцев на передовую

Они обсудили вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов ВСУ по условиям заключения контракта.

В Краматорске командующий Объединенных сил Сергей Наев провел встречу с главой Украинской добровольческой армии, народным депутатом Украины восьмого созыва Дмитрием Ярошем.

Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, во время разговора командующий Объединенных сил отметил, что есть три категории лиц, которые в настоящее время не имеют права находиться на переднем крае непосредственно в боевых порядках Вооруженных сил Украины. К этому перечню относятся лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае с целью собственного пиара или в собственных меркантильных интересах; лица, которые не имеют законного права иметь оружие; лица, которые официально не включены в состав Объединенных сил.

Командующий объединенных сил подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае, непосредственно в боевых порядках ВСУ.

«В ходе дальнейшей беседы были обсуждены вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины (в том числе – в составе полноценного подразделения) при условии заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Командующий объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Наев и Ярош обсудили возможное участие бойцов Украинской добровольческой армии в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив главы УДА.

«Командование Объединенных сил подчеркивает готовность к диалогу на основе верховенства права и в рамках действующего законодательства», - отмечается в сообщении.

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