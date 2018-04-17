Доброволец АТО из России "Валькирия" рассказала, почему растит ребенка украиноязычным

Россиянка Толопа желает, чтобы ее ребенок рос в Украине "умным, здоровым и украиноязычным", и чтобы "путинский фейковый режим наконец рухнул".

Россиянка Юлия Толопа (позывной "Валькирия"), которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", рассказала, что привело ее в Украину. "В эти дни исполняется четыре года, как я приехала из России в Украину", - написала она на своей странице в Facebook.

"Тогда, в России, когда я смотрела по телевизору пропаганду 1 канала с зимнего Майдана, я еще не знала, что ваш Майдан изменит мою жизнь навсегда. [...] Мне было просто интересно приехать и увидеть что на самом деле происходит. Любая революция в 18 лет это прежде всего увлекательно. Уже здесь, в Киеве, я начала постепенно понимать что на самом деле происходит, насколько перевернутый мир нам показывала путинская пропаганда", - рассказала Толопа.

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"А дальше, когда началась война, я приняла решение ехать воевать. Мне было стыдно, что моя страна подло украла Крым. Мои соотечественники, российские войска - оккупировали Донбасс и при этом нагло врали что "Нас там нет". [...] Уже в июне 2014 года я приехала добровольцем в батальон Айдар. Шли самые тяжелые бои", - написала "Валькирия".

"Украинцы - очень открытые, ласковые, дружелюбные. Вы даже не представляете, насколько сильна среди вас взаимоподдержка. Это очень чувствуется в сравнении. И я рада, что защищала украинский народ в войне, и наконец, после всего пройденного - сама стала частью украинского народа", - утверждает Толопа.

Резюмируя, она высказала три своих самых больших желания: чтобы ее ребенок рос в Украине "умным, здоровым и украиноязычным", чтобы сама Толопа получила украинское гражданство, и чтобы "путинский фейковый режим наконец рухнул".

"И, конечно, чтобы война закончилась нашей победой, потому что Крым, Донецк, Луганск - это Украина!", - написала "Валькирия".

Как сообщал УНИАН, ранее иностранцы-добровольцы рассказали, почему решили воевать за украинский Донбасс.