"Синяя вся – была избита": появились подробности трагедии на Сумщине, где отец забил до смерти 4-летнюю дочь (видео)

Девочка умерла в своей постели, так и не поднявшись после избиения.

Трагедия произошла в селе Белопольского района Сумской области. Там после избиения собственным отцом умер 4-летний ребенок.

В тот день родители и двое детей сели обедать, но меньшая дочь есть отказалась. Сначала ее уговаривали, а потом отец схватил пластиковую бутылку с водой и начал "воспитывать" ребенка, говорится в сюжете ТСН.

"Нанес девочке два удара по голове этой бутылкой, еще один удар кулаком по голове и нанес удар ногой", - пояснила руководитель следственного отделения Белопольского отдела полиции Лариса Билык. После избиения малую уложили на кровать, где она и пролежала почти полтора суток.

Ребенку становилось все хуже, однако лишь когда началась агония, мать побежала к соседям вызывать скорую. "Ребеночку плохо, ребенка тошнит, кто знает что. Вызвали скорую – они кричат: зачем вызвали? Она в синяках, нельзя, потерпим до понедельника", - рассказала соседка Екатерина Демченко. Поняв, что девочка уже мертва, мать забрала старшую дочь и спряталась в доме и сидела там, пока их не обнаружили соседи и полиция.

Очевидцы говорят, что тело умершего ребенка было сплошным синяком. "И желтые синяки, и синие, и черные. Ноготки черные, синяя вся – была избита", - говорит Демченко. Она убеждена, что в тот день дочь бил не только отец. "Ударил кулаком в лоб – она упала. Мать тогда подскочила, это отец рассказывает, и коленом ей на лобочок стала, еще и вторую ногу поднимала, чтобы тяжесть была сильнее", - рассказывает соседка услышанное на следственном эксперименте.

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28-летнего отца взяли под стражу на два месяца, потому что считают, что именно он нанес дочери смертельные удары. "Причиной смерти девочки стала асфиксия вследствие рвотных масс, что вызывались травмой головы", - констатировала Билык. 24-летняя мать заперлась дома и на люди не показывается. На местном базаре только и разговоров, что об издевательствах родителей над младшей дочкой. "Закрывали в сарае, к петуху. И петух клюет – они специально, чтобы наказать ее", - рассказывает сосед Сергей Скрипченко.

Люди говорят, что в семье было четверо детей: старшую девочку удочерили чужие люди, самый маленький 2-летний мальчик в доме малютки, еще две девочки жили и учились в интернате, потому что имели пороки развития. На летние каникулы их отпускали к родителям домой. "Так зачем им было отдавать детей? Зачем? Забирали почему – наверное же видели, что они неадекватные, что они не могут воспитывать – зачем им было отдавать?", - не понимает жительница села Кальченки Екатерина Довгань.

Семья была на учете в сельсовете из-за сложных жизненных обстоятельств. Там убеждают, что семью чуть ли не каждый день проверяла соцработник. "Были созданы надлежащие условия для проживания этих детей. То есть фактов, которые бы объявили нам о том, что дети там не должны проживать – не было", - убеждает руководитель службы по делам детей Белопольской РГА Андрей Бутенко. "Я шокирована, я к ней подхожу, говорю: Валя, ну ты же плакала, члены исполкома плакали, директор встал из исполкома и мы набирали районную комиссию, чтобы действительно сделать ходатайства, чтобы действительно одного ребенка им отдать, чтобы материнский инстинкт проявила, и тут слышу такое", - удивляется сельский председатель Ольга Лопатка.

У соседки Екатерины Демченко есть объяснение этому – меркантильность. "Как дети в интернате – так деньги туда. А теперь, хоть на три месяца, так деньги сюда. Из-за деньги. Те дети не нужны были. Нужны были только деньги", - считает она. О том, что над 4-летней Наденькой издевались родители, соседи знали, но не вмешивались, потому что надеялись на бдительность соцслужб. Теперь – жалеют. "И все знали, все абсолютно", - говорят люди. Погибшую девочку похоронил сельсовет, родители в то время были в полиции. И даже когда мать отпустили, за эти два дня, говорят соседи, она на кладбище не приходила и где похоронена дочь – даже не знает.

Как сообщал УНИАН, в Тернопольской области горе-мать жестоко избила 2-летнего сына за плач. Ребенка в тяжелом состоянии с наружной гидроцефалией и синяками по всему телу бригада скорой помощи доставила в реанимационное отделение областной детской больницы.