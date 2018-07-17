В Сумской области суд взял под стражу мужчину, который избил свою дочь и оставил ее умирать

Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

В Сумской области мужчина, который избил свою четырехлетнюю дочь и оставил ее умирать, взят под стражу сроком на 60 суток.

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Как сообщается на официальном сайте Белопольского районного суда Сумской области, соответствующее решение принято 16 июля.

«16 июля в Белопольский районный суд Сумской области поступило ходатайство о применении к лицу, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 121 УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей. В этот же день следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 12 сентября включительно», - говорится в сообщении.

По информации суда, 13 июля около 14:00 мужчина умышленно нанес своей 4-летней дочери два удара по голове двухлитровой бутылкой, наполненной водой, и еще один удар кулаком также в область головы, потому что последняя отказалась есть. Несмотря на то, что у дочери сразу ухудшилось здоровье, отец не оказал ей необходимой помощи, не вызвал врача, а отнес девочку на кровать, в которой она и умерла 14 июля около 20:00.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в селе Кальченки Белопольского района Сумской области мужчина нанес телесные повреждения своей четырехлетней дочери. На следующий день девочка скончалась. Согласно заключению медиков, ребенок получил очаговую травму головного мозга, а непосредственной причиной смерти является механическая асфиксия пищевыми массами.

28-летнего мужчину задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 и ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения"; "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению"). Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.