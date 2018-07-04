Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет

Сумму подозреваемая перечислила в июне на счет департамента образования и науки Одесского горсовета.

В Одессе заместитель директора оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Татьяна Ланина, подозреваемая в присвоении более 120 тыс. грн, возместила бюджету города нанесенный ущерб.

Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Наталья Хорунжая.

Она отметила, что речь идет о средствах, в присвоении которых чиновница подозревается вместе со своим непосредственным на тот момент руководителем Петросом Саркисяном, который сейчас содержится в СИЗО.

«Подозреваемая в июне перечислила указанную сумму на счет департамента образования и науки горсовета», - отметила Хорунжая.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил воспитателя на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО. 24 апреля 2018 года суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено. Материалы переданы в суд.

Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также в мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств и 18 июня в Киевский райсуд Одессы направлен обвинительный акт.

2 июля адвокат 37 потерпевших семей заявил ходатайство о взыскании в качестве морального ущербы с Одесского горсовета 3,9 млн грн.

Адвокат Николай Стоянов настаивает на том, что ответчиком в гражданском иске должен быть признан горсовет, так как Саркисян на момент пожара был наемным работником. В связи с этим, по мнению адвоката, бывший директор материальную ответственность в полном объеме нести не может. В частности, 35 семей потерпевших намереваются получить по 100 тыс. грн, а две — по 200 тыс. грн. Также суд признал Одесский горсовет гражданским ответчиком.