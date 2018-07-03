Пожар в лагере "Виктория": потерпевшие хотят отсудить почти 4 миллиона гривень морального ущерба

Адвокат настаивает на том, что ответчиком в гражданском иске должен быть признан горсовет, так как директор лагеря Саркисян на момент пожара был наемным работником.

Потерпевшие при пожаре в детском муниципальном оздоровительно-спортивном комплексе Одессы «Виктория» хотят взыскать с Одесского горсовета почти 4 млн грн в виде морального ущерба.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство адвокат потерпевших заявил 2 июля в ходе заседания в Киевском районном суде Одессы по делу директора Петроса Саркисяна.

В частности, адвокат Николай Стоянов настаивает на том, что ответчиком в гражданском иске должен быть признан горсовет, так как Саркисян на момент пожара был наемным работником. В связи с этим, по мнению адвоката, бывший директор материальную ответственность в полном объеме нести не может.

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От имени 37 семей (официально потерпевшими признаны 35) их представитель заявил о необходимости взыскания средств, в связи с чем настаивал на аресте имущества. В частности, 35 семей потерпевших намереваются получить по 100 тыс. грн, а две — по 200 тыс. грн.

Председательствующий в суде усмотрел в ходатайстве некоторые неточности и рекомендовал адвокату их исправить и подать документ заново.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил воспитателя на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО. 24 апреля 2018 года суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой 27 апреля завершено. Материалы переданы в суд.

Кроме того, в деле фигурируют бывший руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также в мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств и 18 июня в Киевский райсуд Одессы направлен обвинительный акт.