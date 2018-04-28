В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшей вице-мэра по делу о пожаре в одесском детском лагере

Досудебное расследование в отношении Зинаиды Цвиринько завершено, обвинительный акт направлен в суд.

В Одессе завершено расследование уголовного дела против подозреваемой в служебной халатности бывшей вице-мэра Зинаиды Цвиринько, что привело к гибели детей в лагере «Виктория».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

«Вчера следователи завершили расследование в отношении заместителя городского председателя по ч. 2 ст. 367 – служебная халатность, которая привела к тяжким последствиям (Уголовного кодексу Украины - УНИАН)», - сказал Жученко.

Он уточнил, что речь идет о деле о пожаре в 2017 году в лагере «Виктория», когда погибли три девочки.

По словам прокурора, досудебное расследование завершено, обвинительный акт утвержден прокуратурой и направлен в суд.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели трех девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"), прокуратура – по ст. 367 ("служебная халатность") Уголовного кодекса.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил воспитателя на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО. 24 апреля 2018 года суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, 3 октября 2017 года правоохранители провели обыски по месту жительства еще одного фигуранта дела - бывшего вице-мэра Одессы Цвиринько. Ей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей.

По данным следствия, чиновница была осведомлена о нарушении правил пожарной безопасности в лагере «Виктория», но ненадлежащим образом исполняла свои служебные обязанности и недобросовестно к ним относилась. В частности, не приняла мер по заключению договоров на обслуживание высокотехнологичных современных систем пожаротушения, а также способствовала заселению детей в комплекс, который фактически не был готов к эксплуатации.

11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства. В апреле 2018 года Приморский районный суд Одессы отказался снять с нее подозрения, аналогичную позицию занял Апелляционный суд Одесской области, отказавшийся признать необоснованными подозрения.