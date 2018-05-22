Гибель девочек в "Виктории": суд отправил под домашний арест замдиректора лагеря по делу о присвоении госсредств

Прокуратура настаивала на мере пресечения в виде содержания в СИЗО, однако суд счел возможным ограничиться ночным домашним арестом сроком на 2 месяца.

В Одессе суд избрал меру пресечения заместителю директора детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория» Татьяне Ланиной, которая подозревается в присвоении бюджетных средств.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Инна Верба, соответствующее решение накануне принял Приморский районный суд Одессы.

По ее словам, прокуратура настаивала на мере пресечения в виде содержания в СИЗО, однако суд счел возможным ограничиться ночным домашним арестом сроком на 2 месяца.

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«Кроме того, замдиректора отстранена от занимаемой должности», - отметила Верба.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел пожар, в результате которого погибли три воспитанницы танцевального ансамбля «Адель».

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога, а 28 сентября отпустил воспитателя на свободу под поручительство народных депутатов.

24 апреля 2018 г. суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывший вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля.

Саркисян содержится в СИЗО. 8 мая прокуратура сообщила ему и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств.

Таким образом, кроме обвинения в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст.270 УКУ), Саркисяну вменяют завладении чужим имуществом, злоупотребляя служебным положением, и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ).