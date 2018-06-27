В Греции "застряли" более 150 украинцев, осужденных за перевозку нелегалов

В первую очередь речь идет о возврате более 20 человек, которые были осуждены за перевозку нелегалов, потом были условно освобождены, но не могут покинуть Грецию.

В Греции находится более 150 граждан Украины, задержанных или осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, украинские власти решают вопрос об их возвращении на Родину.

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Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. "Мы проводили переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором Греции. Отдельный блок во время переговоров составили проблемные вопросы защиты прав граждан Украины, которые удерживаются в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Таких в целом более 150 человек", - сказал он.

По словам Кирилича, украинская и греческая стороны во время переговоров достигли договоренностей о подготовке двустороннего договора, который бы регулировал этот вопрос.

Он добавил, что в первую очередь речь идет о возврате более 20 человек, которые были осуждены за перевозку нелегалов, потом были условно освобождены, но не могут покинуть Грецию.

"Греческая сторона тоже понимает необходимость решения этого вопроса – предоставления разрешения условно освобожденным вернуться в Украину", - сказал Кирилич.

По его словам, на подготовку соответствующего двустороннего договора надо не меньше полугода времени.

Вместе с тем Украина с Грецией уже достигли определенных договоренностей по поводу разрешения гражданам Украины, членам экипажа судна Mekong Spirit вернуться на родину. "Речь идет о 17 украинцах, которые уже год находятся на этом судне. Договоренности относительно их возвращения на родину уже достигнуты", - подытожил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, шесть украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции вернулись в Украину.

Капитан судна еще должен находиться в Греции для решения определенных правовых вопросов.

В ноябре 2016 года грузовое судно RS 300-97 под флагом Украины с семью членами экипажа – гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, подало сигнал бедствия в территориальных водах Греции и из-за неисправности было доставлено на буксире в порт Палеохора на острове Крит.

Как сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Efsyn.gr, на борту судна обнаружили миллионы пачек сигарет, происхождение которых было трудно установить. Экипаж утверждал, что груз легальный. Расследование подтвердило, что по маршруту украинского судна не фиксировались случаи контрабанды.

В марте МИД сообщал, что в Греции задержали 132 украинца за перевозку нелегалов.