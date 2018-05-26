В Украину доставлены тела погибших моряков с судна Atlantic Harmony

Причина смерти моряков еще не установлена. Скорее всего их будут хоронить в закрытых гробах.

В Украину доставлены тела двух погибших украинских моряков с арестованного у берегов Кабо-Верде судна Atlantic Harmony.

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Об этом корреспонденту УНИАН сказала жена погибшего второго помощника капитана Николая Лукашова Ольга Лукашова.

Она рассказала, что много людей способствовали и помогали по вопросу возвращения в Украину тел мужа и третьего механика Александра Красного, которые скончались на борту судна Atlantic Harmony.

По ее словам, с тех пор, как стало известно о смерти ее мужа, прошло около 16 дней, и тело сейчас доставлено в Украину.

"Очень много людей нам помогало. Очень многое было сделано. Очень хорошо сработали в МИДе", - сказала Лукашова.

В частности, она отметила усилия заместителя директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича и других дипломатов, благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль", а также других неравнодушных лиц.

"Единственное, что вы не представляете, в каком состоянии доставили наших ребят. Это просто мрак. Они неопознанные. Мы ребят, скорее всего, будем хоронить в закрытых гробах", - рассказала Лукашова.

"Мы просто не ожидали, что в таком состоянии к нам могут приехать ребята ... Это просто невыносимо", - сказала она.

Также Лукашова сообщила, что уже были проведены соответствующие экспертизы, но причина смерти еще не установлена. Она добавила, что для этого надо дождаться результатов экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 10 мая МИД поручило украинским дипломатам, работающим в Сенегале, Турции, Великобритании и Китае, принять срочные меры в связи с гибелью двух украинских моряков с судна Atlantic Harmony у берегов Кабо-Верде. В частности, было поручено проработать с судовладельцем и во взаимодействии с Посольством Украины в Сенегале вопросы неотложной репатриации тел, а также обеспечения сохранности и дальнейшей передачи родным личных вещей моряков.