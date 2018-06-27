В Украину вернулись шестеро моряков, которым более полутора лет запрещали выехать из Греции

По словам Павла Климкина, возвращению украинцев предшествовала сложная, но результативная работа консулов.

В Украину вернулись шестеро украинских моряков - членов экипажа судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции.

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Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в "Tвиттере". "Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким», - написал Климкин.

Других подробностей министр не предоставил.

Как сообщал УНИАН, заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич 15 марта сообщил, что судно RS300-97 было задержано в ноябре 2016 года. По его словам, на судне, которое в неудовлетворительном техническом состоянии, находятся семеро членов экипажа - граждан Украины.

Кирилич лично посещал украинцев на этом судне во время визита в Грецию. «Члены экипажа не являются задержанными, не являются арестованными. Они находятся на судне в ожидании завершения следственных действий и принятия судом финального решения по делу перевозки груза», - отметил Кирилич и добавил, что украинцы имеют право выходить в город, в порту которого стоит судно. «У них изъяты паспортные документы, что не дает им возможности покинуть территорию Греции. Они пользуются специальными разрешительными документами, которые предоставляют право и возможность выходить в город», - сообщил Кирилич.