Наплыв беженцев с Донбасса может помешать Украине получить безвизовый режим с ЕС – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко на пресс-конференции в Киеве.

“Вопрос отношения к беженцам из Донбасса, которые сейчас размещаются на всей территории Украины, будет серьезным индикатором, хотя официально в предварительных оценочных документах ЕС - этот вопрос не фигурировал, поскольку возник неожиданно”, - сказал Сушко.

По его словам, если количество потенциальных беженцев из страны большое, то значительно тяжелее убедить Европейский Союз в необходимости предоставления безвизового режима.

По его убеждению, сейчас ситуация в Украине не является критической в этом вопросе.

“Эта ситуация не станет критической, если украинской стороне удастся доказать международным партнерам, что она создала на своей территории достаточные условия для беженцев из зоны конфликта”, - сказал Сушко.

Читайте такжеЭксперт: Россия мешает Украине получить безвизовый режимОн напомнил, что Верховная Рада Украины приняла закон о временно перемещенных лицах, и это дало возможность государству констатировать тот факт, хотя Украина имеет региональный конфликт и определенную территорию, где людям угрожает опасность, но эти люди могут найти безопасность на другой территории Украины.

“Если это не будет доказано, тогда о безвизовом режиме можно не мечтать”, - сказал Сушко.