Рада приняла Закон о внутренне перемещенных лицах

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что данным законом предусмотрена выплата внутренне перемещенным лицам по 884 грн. По его словам, в целом выплаты должны получить 420 тысяч человек.

Читайте такжеРоссия отправила беженцев с Донбасса на Камчатку (фото)«Если считать, что выплаты идут по всм нетрудоспособным, то это сумма 355 млн. в месяц, а выплаты в течение 6 месяцев - 2 млрд грн», - подчеркнул Яценюк.