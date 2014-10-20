Рада приняла Закон о внутренне перемещенных лицах
12:51, 20 октября 2014Политика
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Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (регистрационный номер 4490а-1).
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что данным законом предусмотрена выплата внутренне перемещенным лицам по 884 грн. По его словам, в целом выплаты должны получить 420 тысяч человек.
Читайте такжеРоссия отправила беженцев с Донбасса на Камчатку (фото)«Если считать, что выплаты идут по всм нетрудоспособным, то это сумма 355 млн. в месяц, а выплаты в течение 6 месяцев - 2 млрд грн», - подчеркнул Яценюк.
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