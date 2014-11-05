В интернете появились фото раненых при обстреле школы в Донецке

В результате этого происшествия погибли двое детей, еще четверо - получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

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На своей странице в соцсети директор по коммуникациям "СКМ" Наталья Емченко опубликовала фотографии этой школы.

Позже в соцсети председатель Киевской районной администрации Донецка Иван Приходько разместил фотографии раненых подростков и уничтоженного во время обстрела украинского паспорта вместе с иконой. "Все в возрасте от 11 до 21 года", - написал он.

Кроме этого, как сообщает в соцсети журналист AFP Анна Цуканова, обстрелы района продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Донецке под артобстрел попала школа №63, которая находится недалеко от аэропорта, в результате чего погибли восьмиклассник и 18-летний подросток - выпускник этой школы. Ранения получили 4 человека: троим по 17 лет и одному 21 год.