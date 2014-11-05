В Донецке снаряд попал в школу: погибли двое детей, четверо - в реанимации

Об этом на своей странице в соцсети сообщила директор по коммуникациям "СКМ" Наталья Емченко.

Читайте такжеБоевики обстреляли Донецк: погиб 1 мирный житель, еще 4 ранены

"На стадион возле 63-й школы в Донецке (возле аэропорта) попал снаряд. Об этом сообщил нам волонтер из Гуманитарного штаба "Поможем". В это время на стадионе были дети. Сейчас детей заносят в школу и ждут скорых. По информации от нашего человека - есть погибшие: и дети, и взрослые", - сообщила Наталья Емченко.

По словам очевидцев, во время происшествия дети играли в футбол.

Позже Наталья Емченко сообщила уточненную информацию. В частности, в результате попадания снаряда в здание школы, погибли двое детей: восьмиклассник и 18-летний подросток - выпускник этой школы. Ранения получили 4 человека: троим по 17 лет и одному 21 год.

Всех раненных привезли в Донецкую областную травматологию. В настоящее время они в реанимации. Один из раненных находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии стредней степени тяжести.

Также в социальных сетях дончане сообщают о многочисленных жертвах и разрушениях в городе.