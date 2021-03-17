С 2019 года количество украинцев в соцсети Instagram выросло на 22%, а в Facebook - на 7%.

Количество украинских пользователей в социальных сетях за год карантина выросло на 7 млн человек (до 26 млн) и достигло 60% населения страны (в январе 2020 года было чуть больше 40%), сообщила пресс-служба IT-компании GlobalLogic со ссылкой на результаты собственного исследования.

«В период с 2020 по 2021 год украинская аудитория соцсетей увеличилась на 7 млн человек. В начале 2020 из Украины были 19 млн пользователей, в 2021 цифра достигла 26 миллионов. При этом проникновение соцсетей выросло наполовину: сейчас в них зарегистрированы 60% населения страны, в то время, когда в январе 2020 было чуть больше 40%», - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 2019 года количество украинцев в соцсети Instagram выросло на 22%, а в Facebook - на 7%.

«Сейчас ими пользуются 14 и 16 миллионов украинцев соответственно», - сообщила пресс-служба.

Также сообщается, что за последний год новая социальная сеть TikTok достигла показателя 16% пользователей из Украины (ее рост составил 500%).

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Самой же популярной соцсетью остается YouTube с охватом 96% пользователей в Украине. В среднем на сайте они проводят около 40 минут в день.

По информации GlobalLogic, количество украинских интернет-пользователей выросло на 2 млн, что на 33% больше, чем за 2019 год, и в начале 2021 года составляло почти 30 млн, то есть около 67% населения страны.

Отмечается, что интернет-пользователей становится больше не только в Украине, но и в мире.

«С 2019 года их количество увеличилось на 280 млн. Также из-за пандемии за последний год люди по всему миру стали на 57% больше смотреть видео и фильмы, на 37% больше слушать музыку и на 15% - подкасты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для анализа компания GlobalLogic использовала данные из открытых источников, такие как Data Report, Государственная служба статистики, Kantar и PlusOne, а также внутреннюю статистику.

Справка УНИАН. GlobalLogic Ukraine – украинская IT-компания, филиал американской компании GlobalLogic. Компания занимается консалтингом и разработкой инновационных решений. Центральный офис GlobalLogic находится в Кремниевой долине в США.

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Автор: Павел Степанец