Существует целая вселенная, которую мы не можем увидеть без специального оборудования.

Даже если бы вы теоретически отправились в самую темную пустыню на Земле, дождались захода солнца и всмотрелись в ночное небо, вы не смогли бы увидеть каждую звезду, которую можно увидеть. Их было бы бесчисленное множество, разбросанных по Вселенной, скрытых не только расстоянием, но и возможностями наших глаз, ведь люди могут видеть лишь крошечную часть электромагнитного спектра - "область видимого света".

Ученые представили пять новых изображений далекого космоса, снятых на различных длинах волн, невидимых человеку. Это потрясающая коллекция визуальных эффектов, раскрывающих совершенно новые захватывающие уголки космоса. Каждый снимок построен на основе данных, собранных с помощью мощных телескопов, в том числе рентгеновской обсерватории НАСА "Чандра", ныне вышедшего на пенсию космического телескопа "Спитцер", культового космического телескопа Джеймса Уэбба.

По сути, эти инструменты способны улавливать потоки невидимого светового излучения, исходящего из отдаленных областей космоса, таким образом, что ученые могут взять эту информацию, наложить ее по мере необходимости и превратить ее в изображения, которыми мы можем восхищаться.

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Первое изображение называется "Галактический центр". Расположенный примерно в 26 тысячах световых годах от Земли, он является буквально центром галактики Млечный Путь, в которой мы живем. Он содержит сверхмассивную черную дыру, перегретые облака газа, нейтронные звезды и другие странные вещи.

Причина, по которой он выглядит каким-то выпуклым, а не вихревым заключается в том, что мы смотрим на него изнутри галактики. Эта внутренняя перспектива на самом деле является одной из причин, по которой ученые из выбрали M87*, черную дыру в одной из наших соседних галактик, в качестве объекта первого изображения черной дыры человечества вместо Sgr A*, той, что в центре Млечного Пути. Проще было осмотреть центр галактики, которую мы можем видеть панорамно.

Ученые показали сверхновой Кеплера, которая представляет собой останки белого карлика, взорвавшегося после термоядерного взрыва.

Белые карлики - это умирающие ядра звезд, которые когда-то процветали и сияли так же, как наше Солнце, которое тоже когда-то станет белым карликом.

На этом изображении видно "мощную взрывную волну, которая прорвалась через космос после взрыва" и обломки разрушенной звезды.

На еще одном снимке исследователи показали галактику ESO 137-001, которая движется в космосе со скоростью 2,4 миллиона километров в час, оставляя за собой два хвоста, состоящих из перегретого газа.

На еще одном снимке показали спиральную галактику NGC 1365. Эта сфера содержит сверхмассивную черную дыру, в которую поступает постоянный поток материи.

На последнем снимке видно последствий коллапса звезды - это Вела Пульсар, обнаруженная зондом рентгеновской поляриметрии НАСА (IXPE), телескопами "Чандра" и "Хаббл".

Изучение космоса - последние новости

Ученые подсчитали количество материи во Вселенной. Выяснилсь, что вся материя, и обычная, и темная, занимает лишь треть массы Вселенной.

Кроме того, исследователи узнали, почему внешняя атмосфера Солнца в тысячи раз горячее поверхности.

Также астрономы обнаружили экзопланету, на которой может быть жидкая вода и жизнь.

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