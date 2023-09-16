Корона звезды разогрета до уровня от 1 до 2 млн градусов Цельсия.

Астрофизики годами пытались понять, почему внешняя атмосфера Солнца в тысячи раз горячее его поверхности.

Как пишет Space, поверхность нашей звезды имеет температуру примерно 5500 градусов Цельсия. Однако ее корона, которая расположена дальше от ядра Солнца, разогрета до уровня от 1 до 2 млн градусов Цельсия. Иногда температура поднимается до 40 млн градусов Цельсия.

Корона состоит из горячей плазмы. Именно во внешней атмосфере появляются такие явления, как солнечные вспышки. Авторы нового исследования предлагают свое объяснение, которое может приблизить к точному пониманию загадочного процесса.

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Ученые использовали данные космического корабля Solar Orbiter для изучения колебаний корональных петель. Это огромные структуры из плазмы берут свое начало в фотосфере и проникают в нижнюю часть короны Солнца. По мнению ученых, они могут забирать энергию, а следовательно и тепло, в корону, что и способствует ее нагреванию.

Астрофизики изучили циклическое перемещение этих петель во все стороны. Они выяснили, что почти все колебания происходят в одном направлении. Это означает, что огромные потоки плазмы действительно могут переносить большое количество энергии и тепла с поверхности звезды в ее корону. Несмотря на то, что эти волны имеют сравнительно небольшую мощность, все же они являются постоянными источниками энергии.

Авторы исследования подчеркивают, что, хотя это не является полностью исчерпывающим ответом на вопрос, эти данные помогут найти его в ближайшем будущем.

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