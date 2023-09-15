Вся материя, и обычная, и темная, занимают лишь треть массы Вселенной.

Ученые давно пытались подсчитать, сколько же на самом деле материи в Вселенной.

Как пишет Phy, авторы нового исследования предположили, что вся материя во Вселенной состоит из двух частей. Обычная или барионная материя составляет примерно 20% всей материи. Ученые объясняют, что это то, из чего состоят мы, наша планета, звезды и галактики и все известные частицы, наполняющие космос.

Также есть темная материя, на которую приходится 80%. Хотя ее природа все еще неизвестна, она, скорее всего, состоит из пока еще не обнаруженных частиц.

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Для того, чтобы выяснить, сколько вся материя занимает места во Вселенной, ученые использовали хорошо зарекомендовавший себя метод. Они исследовали этот вопрос с помощью галактик. Более массивные скопления содержат больше галактик. Их количество в каждом скоплении можно использовать как способ косвенного определения общей массы скопления. После этого ученые провели сравнение количества и массы скоплений галактик на единицу объема с предсказаниями моделирования.

В результате ученые получили наилучшее соответствие между наблюдениями и данными моделирования, которая составляла 31% материи из общего количества материи и энергии во Вселенной. Это значение хорошо согласуется с данными наблюдений за реликтовым излучением, которое осталось после рождения Космоса. Таким образом, астрономы обнаружили, что вся материя, как обычная, так и темная, занимает лишь треть массы Вселенной, а оставшиеся 69% составляют темная энергия, которая не менее загадочна по своей природе, чем темная материя.

Другие новости о космосе

Недавно астрономы зафиксировали ударные волны от невероятно мощного взрыва во Вселенной, а также впервые нашли вне Солнечной системы полярное сияние.

Сообщалось, что Солнце внезапно удивило ученых: сделано невероятное открытие, которое впечатляет. Кроме того, астрономы засекли странный сигнал из космоса, который повторяется каждые 22 минуты.

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