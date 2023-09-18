Опубликован новый снимок телескопа Хаббл.

Космический телескоп Хаббл показал, что происходит, когда две галактики сталкиваются. Соответствующий снимок опубликован на сайте обсерватории.

На снимке изображен Arp 107 - небесный объект, состоящий из пары галактик, находящихся в процессе столкновения.

Более крупная галактика (слева на этом изображении) представляет собой чрезвычайно энергичный тип галактик, известный как сейфертовская галактика. Несмотря на огромную яркость активного ядра, также можно наблюдать излучение всей галактики.

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Меньшая галактика соединена с большой тонким "мостом", который состоит из пыли и газа.

По данным астрономов, этот галактический дуэт находится примерно в 465 миллионах световых лет от Земли.

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