Галактика находится на расстоянии 230 миллионов световых лет от Земли вблизи с плоскостью Млечного Пути.

Телескоп Hubble сделал фото величественной спиральной галактики UGC 11537 в созвездии Орел (лат. Aquila).

Как сообщается на сайте обсерватории, снимок был сделан при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) в инфракрасной и оптической части спектра. На фото видны яркие полосы звезд, а также темные облака пыли.

Отмечается, что эта галактика находится на расстоянии 230 миллионов световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

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UGC 11537 расположена вблизи с плоскостью Млечного Пути. Это позволяет увидеть на переднем плане фотографии также две яркие звезды с Млечного Пути.

Созвездие Орел: что известно

Это экваториальное созвездие, западная часть которого лежит в восточной ветви Млечного Пути, южнее созвездия Стрелы. Орел включен в каталог звездного неба Клавдия Птолемея "Альмагест".

Лучшие условия для наблюдений за созвездием - в июне-августе, он виден на всей территории Украины. Его легко узнать по трем ярким звездам, расположенным почти точно вдоль прямой линии: Альтаиру, Таразеду и Альшаину - шея, спина и левое плечо "орла".

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий