Ранее телескоп Hubble наблюдал за этой галактикой 20 лет назад.

Телескоп Hubble сделал яркое фото спиральной галактики с перемычкой NGC 2903, которая находится в созвездии Льва.

Как сообщается на сайте обсерватории, снимок был сделан при помощи широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) и усовершенствованной камеры для наблюдения (Advanced Camera for Surveys, ACS).

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Отмечается, что ранее, в 2001 году, Hubble уже наблюдал за этой галактикой. Однако тогда на нем еще не были установлены камеры WFC3 и ACS, которые вместе охватывают широкий диапазон длин волн ультрафиолетового, оптического и инфракрасного излучения. Поэтому, фото 2021 года может похвастаться более высоким разрешением, а это означает, NGC 2903 видно более детализировано, чем на снимке 2001 года.

Открывателем галактики NGC 2903 является Фридрих Вильгельм Гершель, который впервые наблюдал за объектом 16 ноября 1784 года. Она расположена на расстоянии примерно 30 миллионов световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий