Сердце легендарной собаки перестало биться во время операции.

В Гонконге умерла собака-мем Чимс (Болци). Это произошло во время операции.

Как сообщил хозяин собаки на его Instagram-аккаунте, который фолловят 650 тысяч пользователей, Чимс умер 18 августа. Ему было 12 лет.

"Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Сиба-ину с круглым улыбающимся лицом помог многим людям во время пандемии, но теперь его миссия выполнена. Я верю, что он бегает по небу и ест много вкусностей с новыми друзьями", - написал хозяин собаки.

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История собаки-мема Чимса

Как известно, Болци стал мировым мемом летом 2019 года. Тогда пользователь Reddit опубликовал небольшой комикс с ним, который назвал "Чимсбургер" (Cheemsburbger). Позже собаку стали называть просто Чимс и публиковать мемы с изображением его мордочки.

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