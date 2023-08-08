Исследователи нашли новый аргумент в защиту природы, в том числе и в городах.

Ученые обнаружили прямую закономерность между количеством психических расстройств у людей и разнообразием птиц в этом районе. Как пишет Independent, проведенное исследование доказало сложную связь между кризисом биоразнообразия и психическим состоянием людей.

Так, группа исследователей проанализировала данные из онлайн-базы наблюдений за птицами в американском штате Мичиган и сравнила их со статистикой госпитализаций по поводу тревожности и психических расстройств в штате.

Результаты, опубликованные в журнале Geo: Geography And Environment, показали, что низкое разнообразие видов птиц является важным предвестником роста числа госпитализаций из-за психических заболеваний.

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Исследователи подчеркнули, что наличие зеленых насаждений является крайне важным залогом стабильности человеческой психики, но теперь становится понятно, что также существуют независимые "значительные связи" между психическим здоровьем и разнообразием птиц.

"Часто мы рассматриваем природу как количество зеленых насаждений возле домов или расстояние до ближайшего парка, но связь между видовым разнообразием [животного мира] и здоровьем [людей] недостаточно изучена. Очень важно, чтобы мы использовали целостный подход к нашему психическому здоровью и природе", – сказала Рэйчел Бакстон, ведущий автор исследования, доцент Института окружающей среды и междисциплинарных наук Карлтонского университета в Канаде.

Она подчеркнула, что защиту природы следует рассматривать "не как роскошь, а как необходимость", как часть благополучия.

"Восстановление и сохранение разнообразных птичьих сообществ может стать одним из путей улучшения психического здоровья в городах и учитываться в проектах восстановления городов и политике здравоохранения", – отметила исследовательница.

Как ранее писал УНИАН, птицы научились делать гнезда из сеток, которые люди используют, чтобы отгонять этих таки птиц. Так, в городах часто устанавливают специальные шипы на зданиях, чтобы препятствовать гнездованию птиц.

Исследователи из двух голландских музеев заметили, что сороки вырвали из здания медучреждения около 50 метров противоптичьих шипов и использовали их, чтобы построить огромное гнездо из 1500 шипов.

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