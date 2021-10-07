Группа взломала несколько технологических компаний, о чем ранее не сообщалось,

Российские хакеры, стоящие за успешным взломом федеральных агентств США в 2020 году, в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети Америки и Европы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков по кибербезопасности, отслеживающих деятельность группы.

Группа взломала несколько технологических компаний, о чем ранее не сообщалось, рассказал журналистам старший вице-президент и технический директор компании по кибербезопасности Mandiant Чарльз Кармакал. По его словам, хакеры также использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях в этом году.

"Группа скомпрометировала несколько государственных структур, организаций, занимающихся политическими и внешнеполитическими вопросами, а также поставщиков технологий, обеспечивающих прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", - сказав Кармакал.

Однако он отказался назвать поставщиков технологий. Неясно также, к каким именно данным, если это имело место, получили доступ хакеры.

Читайте такжеMicrosoft обвинила российских хакеров в мощной кибератаке на госагентства СШАОфициальный представитель США, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам, что федеральные агентства отслеживают последние действия российских хакеров.

"Этот вопрос поднимался на недавних заседаниях Совета национальной безопасности", - отметил чиновник на условиях анонимности.

Упоминаемая группа российских хакеров наиболее известна тем, что использовала программное обеспечение, созданное американским федеральным подрядчиком SolarWinds, для взлома по меньшей мере девяти агентств США. О произошедшем стало известно в декабре 2020 года.

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Автор: Катерина Комолова