Агентство гражданской защиты Италии объявило высшую красную тревогу для Стромболи, предупредив, что ситуация может ухудшиться.

Извержения итальянской Этны и меньшего вулкана Стромболи привели к выбросу горячего пепла и лавы, что повысило уровень тревоги на средиземноморском острове Сицилия и привело к временному закрытию аэропорта Катании в пятницу.

Этна, один из самых активных вулканов в мире, в последние дни осуществлял интенсивную активность, освещая небо возле города Катания, а Стромболи у северного побережья Сицилии излил лаву в море, пишет Reuters.

Агентство гражданской защиты Италии объявило высшую красную тревогу для Стромболи, предупредив, что ситуация может ухудшиться.

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Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи заявил, что Стромболи находится "под наблюдением", добавив, что власти следят за тем, чтобы планы эвакуации были готовы на случай чрезвычайной ситуации. Пожарные заявили, что заранее удвоили количество пожарных на острове.

Вокруг Катании, на восточном побережье Сицилии, жители и власти пошли на очистку города после того, как улицы и автомобили остались засыпаны черным вулканическим пеплом, а близлежащий аэропорт был закрыт.

"Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Катании непригодна для использования из-за падения вулканического пепла. Как прибытие, так и вылеты приостановлены", - говорится в сообщении аэропорта.

Извержения вулканов в мире

Извержение вулкана на индонезийском острове Ява подняло в небо на 2 км башню пепла, что вызвало предупреждение для людей, живущих поблизости.

Вулкан изверг густые серые облака пепла, которые поднялись почти на 2 км над восточным склоном горы, говорится в заявлении индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий BNPB.

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