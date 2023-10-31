Действительно причудливые фото космического явления ученые опубликовали по случаю Хэллоуина.

По случаю Хэллоуина Национальное космическое агентство США (NASA) опубликовало снимки "космической руки" - причудливого образования из заряженных частиц, которые под магнитным воздействием мертвой звезды сложились в форму кости человеческой руки.

Конечно, эта структура на самом деле не рука, но она очень похожа на что-то потустороннее. По словам ученых, примерно 1500 лет назад у гигантской звезды закончилось топливо, и она разрушилась сама, раздавив все свои протоны и электроны вместе, образовав сверхплотную нейтронную звезду-пульсар.

В 2001 году исследователи рентгеновской обсерватории НАСА Чанда впервые наблюдали пульсар, известный как PSR B1509-58, и обнаружили, что ветер его пульсарной туманности напоминает призрачную форму скелета человеческой руки. Теперь новейший рентгеновский телескоп космического агентства, Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), наблюдает за туманностью космического ветра пульсара в течение последних трех недель.

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"Данные IXPE дают нам первую карту магнитного поля в "руке". Заряженные частицы, создающие рентгеновское излучение, движутся вдоль магнитного поля, определяя основную форму туманности, как это делают кости в руке человека", — рассказал Роджер Романи, профессор физики Стэнфордского университета в Калифорнии, который руководит исследованием.

Другие необычные космические явления

Как писал УНИАН, во время своей длительной миссии автоматическая космическая станция Cassini получила новые более качественные снимки "космического вареника" - естественного спутника Сатурна, имеющего характерную форму. Космический объект под названием Пан, напоминающий своим видом вареник, является внутренним и ближайшим к Сатурну спутником.

Также мы рассказывали, что миссия NASA Juno зафиксировала на поверхности Юпитера странные облака, похожие на отвратительное лицо. На фотографиях видны бушующие облака и штормы вдоль линии, разделяющей дневную и ночную стороны планеты. Облака Юпитера на этом снимке создают эффект парейдолии, заставляя наблюдателя в случайных узорах видеть лица или другие рисунки.

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