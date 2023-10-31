Великий и ужасный Хэллоуин, он же Самайн, каждый год наступает в ночь с 31 октября на 1 ноября. По поверьям, именно в это время на улицу выходит вся нечисть, чтобы пугать всех и вся. Впрочем, люди научились ее пугать сами: в разнообразных костюмах и с устрашающим макияжем этот жуткий праздник превратили в веселое событие. Пожелайте в этот день победить зло, избавиться от нечисти и побольше света - даже в самое темное время. Колоритные открытки с Хэллоуином и поздравления - в нашей подборке.
Поздравления на Хэллоуин в стихах и прозе
С Хэллоуином, милый друг!
Сладости готовы?
Монстр, ведьма и паук
Вышли на просторы!
Ты сегодня веселись,
Никого не бойся!
Потанцуй и улыбнись,
Нечисти откройся!
Пусть они лишь в этот день
Окружить посмеют,
А затем уходят в тень
И больше не наглеют!
***
Пускай Хэллоуин подарит много страшно позитивных эмоций и море ужасного веселья! Желаю, чтобы все злые духи обходили твой дом стороной, ведь его обязательно будет охранять Джек-фонарь! Пускай этот осенний день будет полон удачных совпадений, интересных перевоплощений и ярких мгновений!
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Пусть вся нечистая сила, что повстречается сегодня, останется только в этом дне, а все волшебное и хорошее идёт с тобой дальше по жизни!
***
Пусть Хэллоуин весёлый
От печалей всех хранит,
Принесёт добро, здоровье,
И мечты осуществит!
Как оранжевая тыква,
Будет яркой жизнь пускай,
Чтоб к везению привыкнуть
И его не отпускать!
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Пусть все святые будут всегда благосклонны к вам, чтобы в дом приносили уют и гармонию, оберегали его от напастей. Желаю отметить этот день и вспомнить всех тех, кого нет сейчас рядом. Поздравляю!
***
С Хэллоуином! Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает перед тобой ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.
***
В яркий день Хэллоуин
Свечи зажигайте.
Из домашних паутин
Духов прогоняйте.
Пусть очистит вас огонь,
Пусть уйдут ненастья.
В эту ночь придёт любовь
И большое счастье!
***
Пусть в этот праздник Хэллоуин, у вас хватит сладостей откупиться от нечисти. Пусть маска спрячет вас от недобрых глаз, пусть весь ужас этой ночи скроется во тьме, пусть фонарь в тыкве освещает вам дорогу. Поздравляю!
***
С Хэллоуином! Желаю страшного и одновременно весёлого праздника! Пусть монстры выползают из своих нор, ведьмы пролетают на мётлах и просыпаются темные духи, но ни одна нечисть не коснётся вас. Пусть только хорошее и светлое притягивается, чтобы вы были счастливы!
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Вам в канун святых желаю
Сил, здоровья и добра,
Чтобы было настроение,
И исполнилась мечта!
Хэллоуин прекрасный праздник,
Пусть очистится ваш мир,
И здоровье будет крепким,
В этот славный, дивный миг!
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В эту ночь все барьеры между мирами устраняются, заветные ворота открываются, с праздником Хэллоуина - кануна Дня всех святых! Пусть сегодня ярким будет настроение, безграничной радость, неиссякаемой энергия. Пусть удача шествует за вами, а судьба складывается, как в доброй сказке. Мира всем нам!
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Бесстрашных и беззаботных дней, праздника на душе и в доме, не терять дух ребячества и сохранять молодость внутри и снаружи, никогда не унывать и находить в каждом дне что-то особенное!
Картинки на Хэллоуин
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Ранее мы рассказывали, как отмечают праздник Хэллоуин и что запрещено делать в этот день, чтобы не навлечь неприятности.