На самый мистический праздник года - Хэллоуин - не забудьте надеть одежду наизнанку, выйти из дома задом наперед и "напугать" яркой открыткой из нашей подборки.

Великий и ужасный Хэллоуин, он же Самайн, каждый год наступает в ночь с 31 октября на 1 ноября. По поверьям, именно в это время на улицу выходит вся нечисть, чтобы пугать всех и вся. Впрочем, люди научились ее пугать сами: в разнообразных костюмах и с устрашающим макияжем этот жуткий праздник превратили в веселое событие. Пожелайте в этот день победить зло, избавиться от нечисти и побольше света - даже в самое темное время. Колоритные открытки с Хэллоуином и поздравления - в нашей подборке.

Поздравления на Хэллоуин в стихах и прозе

С Хэллоуином, милый друг!

Сладости готовы?

Видео дня

Монстр, ведьма и паук

Вышли на просторы!

Ты сегодня веселись,

Никого не бойся!

Потанцуй и улыбнись,

Нечисти откройся!

Пусть они лишь в этот день

Окружить посмеют,

А затем уходят в тень

И больше не наглеют!

***

Пускай Хэллоуин подарит много страшно позитивных эмоций и море ужасного веселья! Желаю, чтобы все злые духи обходили твой дом стороной, ведь его обязательно будет охранять Джек-фонарь! Пускай этот осенний день будет полон удачных совпадений, интересных перевоплощений и ярких мгновений!

***

Пусть вся нечистая сила, что повстречается сегодня, останется только в этом дне, а все волшебное и хорошее идёт с тобой дальше по жизни!

***

Пусть Хэллоуин весёлый

От печалей всех хранит,

Принесёт добро, здоровье,

И мечты осуществит!

Как оранжевая тыква,

Будет яркой жизнь пускай,

Чтоб к везению привыкнуть

И его не отпускать!

***

Пусть все святые будут всегда благосклонны к вам, чтобы в дом приносили уют и гармонию, оберегали его от напастей. Желаю отметить этот день и вспомнить всех тех, кого нет сейчас рядом. Поздравляю!

***

С Хэллоуином! Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает перед тобой ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

***

В яркий день Хэллоуин

Свечи зажигайте.

Из домашних паутин

Духов прогоняйте.

Пусть очистит вас огонь,

Пусть уйдут ненастья.

В эту ночь придёт любовь

И большое счастье!

***

Пусть в этот праздник Хэллоуин, у вас хватит сладостей откупиться от нечисти. Пусть маска спрячет вас от недобрых глаз, пусть весь ужас этой ночи скроется во тьме, пусть фонарь в тыкве освещает вам дорогу. Поздравляю!

***

С Хэллоуином! Желаю страшного и одновременно весёлого праздника! Пусть монстры выползают из своих нор, ведьмы пролетают на мётлах и просыпаются темные духи, но ни одна нечисть не коснётся вас. Пусть только хорошее и светлое притягивается, чтобы вы были счастливы!

***

Вам в канун святых желаю

Сил, здоровья и добра,

Чтобы было настроение,

И исполнилась мечта!

Хэллоуин прекрасный праздник,

Пусть очистится ваш мир,

И здоровье будет крепким,

В этот славный, дивный миг!

***

В эту ночь все барьеры между мирами устраняются, заветные ворота открываются, с праздником Хэллоуина - кануна Дня всех святых! Пусть сегодня ярким будет настроение, безграничной радость, неиссякаемой энергия. Пусть удача шествует за вами, а судьба складывается, как в доброй сказке. Мира всем нам!

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Бесстрашных и беззаботных дней, праздника на душе и в доме, не терять дух ребячества и сохранять молодость внутри и снаружи, никогда не унывать и находить в каждом дне что-то особенное!

Картинки на Хэллоуин

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Ранее мы рассказывали, как отмечают праздник Хэллоуин и что запрещено делать в этот день, чтобы не навлечь неприятности.

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